Киевляне бегут ночевать в метро, напуганные сообщениями о летящей сотне дронов

Жители Киева готовы провести эту ночь в метро из-за сообщений о почти сотне беспилотных летательных аппаратов над территорией Украины, как сообщает украинское издание «Страна.ua».

Само издание, а также множество украинских пабликов постят в Сети кадры станций метрополитена в Киеве, заполненных местными жителями. Больше всего киевлян сейчас находится на станции «Дарницкая», там буквально не протолкнуться: люди ходят, стоят, многие принесли с собой матрасы и уже улеглись спать.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в городе зафиксировано несколько взрывов. В настоящее время работают системы противовоздушной обороны.

В одном из районов Киева произошел сильный пожар, о чем сообщают украинские Телеграм-каналы. Над городом поднимается дым от последствий ударов.

В украинском небе мониторинговые группы обнаружили 98 беспилотных летательных аппаратов, о чём сообщило издание. По словам военного блогера Бориса Рожина, за ночь может быть запущено до 300 дронов, а также, возможно, ракеты.

Согласно информации, полученной с онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги прозвучал почти по всей территории страны.