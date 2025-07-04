Украина.ру»: «Кинжалом» поражен украинский ЗРК «Patriot»

В украинских Телеграм-каналах только что появилась информация о новых взрывах, произошедших в столице Украины. Об этом пишет издание «Украина.ру».

По предварительной информации, российские военные уничтожили очередной американский зенитно-ракетный комплекс «Patriot», принадлежащий Украине.

"По пока не подтверждённой информации, "Кинжалом" поражён украинский ЗРК "Patriot"", - приводится в публикации.

Минобороны РФ пока данную информацию не подтверждало.

В социальных сетях Украины сейчас активно распространяются фотографии из Киева, на которых видно, как один из беспилотников «Герань» наносит удар по целям в городе.

Ранее мэр Киева Виталия Кличко сообщил, что в городе зафиксировано несколько взрывов. В настоящее время работают системы противовоздушной обороны.