Депутаты Госдумы намерены сократить рабочий день россиян в пятницу на один час

В Государственную думу будет внесён законопроект, который предусматривает сокращение рабочего дня перед выходными при пятидневной рабочей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту предлагается внести коррективы в статью 95 Трудового кодекса России.

«Согласно которому накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной рабочей неделе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени», — говорится в сообщении.

В настоящее время в российском законодательстве нет положений, которые бы обязывали сокращать рабочий день в пятницу. Однако это не запрещено. Многие компании самостоятельно вводят сокращённый рабочий день в пятницу, не выходя за рамки установленной законодательством 40-часовой рабочей недели.

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