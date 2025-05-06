Психиатр Вилков перечислил способы отличить простую забывчивость от деменции

Многие люди в еще достаточно молодом возрасте могут заметить, что стали забывать элементарные вещи, из-за чего в страхе начинают подозревать, что у них развивается деменция. По словам психотерапевта Алексея Вилкова, тем не менее указанное заболевание довольно сильно отличается от простой забывчивости. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что деменция чаще всего возникает в пожилом возрасте и проявляется плавным, постепенным уменьшением когнитивных способностей: выраженным ухудшением памяти, забывчивостью, рассеянностью, невнимательностью.

По мнению медика, деменция всегда прогрессирует, память ухудшается постепенно, все больше и больше. При указанном заболевании всегда нужно принимать лекарственные препараты, затормаживающие процесс ухудшения когнитивных функций. Тем не менее деменция неизлечима и можно только притормозить его развитие посредством приема медикаментов.

Он подчеркнул, что ключевая разница забывчивости от деменции в том, что первая обратима, то есть достаточно отдохнуть, выспаться, взять отпуск, после чего когнитивные способности восстановятся в полном объеме. Однако в случае деменции наблюдается устойчивое нарушение когнитивных функций, которые сами по себе и даже посредством приема лекарств полностью не восстанавливаются.

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