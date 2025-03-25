Невролог Шоломицкий дал оценку БАДам для суставов и связок

В аптеках и маркетплейсах имеется очень большой объем БАДов для восстановления суставов и связок. По словам врача-невролога Жана Шоломицкого, их активно покупают и даже хвалят, хотя до сих пор нет однозначных исследований, подтверждающих их пользу. Об этом сообщает "Общественная Служба Новостей».

Он добавил, что в целом БАДы являются набором аминокислот и белков, у которого еще и нет четкой доказательной базы. Однако умное тело само по себе восстанавливает организм после травм. Например, в случае частичного повреждения связок организм формирует коллаген, латающий разрывы.

По мнению медика, в плане суставов ситуация сложнее, хотя случаи восстановления суставов и бывают, тем не менее вовсе не благодаря добавкам. Так, суставы из строя выходят только те, которые перегружены, то есть из-за неправильной биомеханики их работы. В этом случае добавки можно использовать как вспомогательный строительный материал.

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