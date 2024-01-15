Невролог Тамадаева перечислила способы отличия простой забывчивости от деменции

На забывчивость жалуются многие люди в разном возрасте. По словам врача-невролога Написат Тамадаевой, в этом случае важно понимать, стала забывчивость симптомом накопленной усталости либо является синдромом серьезной болезни. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что достаточно проблем с мозговой активностью может добавить недостаток витаминов группы B и иных питательных веществ.

По мнению медика, на память могут оказывать влияние черепно-мозговые травмы, атеросклероз, сахарный диабет, болезни щитовидной железы, сердечная недостаточность, а также тяжелые инфекции.

Она отметила, что если забываются не только мелочи, но и важные события, невозможно сосредоточиться, теряется нить разговоров и наблюдаются прочие серьезные моменты, то это сигнал для обращения к врачу-неврологу.