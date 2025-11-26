Неврологическая мина замедленного действия: врач предупредил о скрытой угрозе контактных видов спорта

По словам руководителя клиники доктора Исаева, врача-психиатра Руслана Исаева, регулярные черепно-мозговые травмы, характерные для этих дисциплин, многократно увеличивают вероятность возникновения деменции в будущем.

В интервью изданию «Газета.Ru» эксперт уточнил, что в медицине даже существует специальное понятие — «деменция боксера», или хроническая травматическая энцефалопатия. Это дегенеративное заболевание развивается на фоне постоянных микросотрясений мозга, которые с годами провоцируют необратимую гибель нейронов. Коварство состояния в том, что первые признаки проявляются спустя много лет после ухода из спорта: изначально возникают перепады настроения, вспыльчивость и сложности с вниманием, а позже к ним добавляются провалы в памяти и расстройство двигательных функций.

Исаев подчеркивает, что на сегодняшний день полностью обратить этот процесс невозможно. Однако при своевременной диагностике симптомов развитие болезни можно существенно затормозить, что поможет продлить период качественной и полноценной жизни человека.

