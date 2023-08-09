Незнание и любопытство: выяснилось, что приводит к отравлению грибами

С отравлением грибами сталкиваются не только новички, но и опытные грибники. Причины данных инцидентов разнообразны и варьируются от незнания и любопытства до банальных случайностей.

Как отметил опытный грибник Никита Зобнин, отравления грибами можно довольно легко избежать, соблюдая некоторые основополагающие правила.

Только известные грибы

Эксперт уточнил, что нужно собирать только известные грибы. Грибное царство до невозможности разнообразно и прекрасно, но тем и опасно, ведь у многих хороших съедобных грибов имеются ложные братья и сестры, а также различные подвиды, некоторые из которых опасны для здоровья и жизни.

«У всем известных и многим любимых опят существуют ложные «коллеги», непригодные для пищи, так называемые ложноопята. А среди строчков есть пригодные для употребления гигантские и токсичные обыкновенные представители», — отметил Зобнин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Опасности можно каждый раз благополучно избегать, если знать отличительные признаки нужных хороших и ложных грибов. В наше время лучшими помощниками являются грибные энциклопедии, которые может найти в Сети. Зобнин призвал ни в коем случае не употреблять и даже не класть в корзину грибы, в которых у собирающего есть хоть малейшие сомнения.

Также не стоит брать старые, хоть и точно съедобные экземпляры: в «пожилом возрасте» в грибах происходят процессы распада, при которых вырабатываются токсины.

Фото: [ freepik.com ]

Чистые места

Собирать грибы нужно подальше от проезжей части, от объектов инфраструктуры, расположенных вблизи леса.

«Грибы — это неприхотливые губки, впитывающие все подряд: от полезных для них питательных веществ до токсичных отходов. Кроме того, советую переработать собранные грибы в день сбора, не оттягивая, поскольку эти лесные плоды являются скоропортящимися продуктами», — пояснил Зобнин.

Проявляется не сразу

Отравление грибами проявляется не сразу, тем оно и опасно. Тошнота, головокружение, боли в животе, диарея, галлюцинации и изменение размера зрачков — распространенные и основные симптомы, способные не проявляться от часа до суток.

В случае их обнаружения при условии употребления грибов нужно срочно обратиться в скорую помощь, пояснил эксперт. До ее прибытия нужно вызвать рвоту, а специалисты затем установят степень отравления и назначат необходимые процедуры и лекарства.

Ранее мы рассказывали, как заработать на сборе грибов.