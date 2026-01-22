«Никаких клизм»: врач назвал самое опасное, что можно сделать при запоре после праздников

При запоре категорически не рекомендуется заниматься самолечением — народные методы могут быть крайне опасны для здоровья. Об этом в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил врач-реабилитолог Сергей Агапкин.

Специалист прокомментировал распространенный домашнем методе — использовании клизмы. По его словам, хотя этот способ и дает быстрый видимый результат, он не устраняет истинную причину проблемы.

Более того, клизма может нанести вред здоровью: она негативно влияет на микрофлору кишечника и способствует растяжению его стенок.

Агапкин призвал россиян не игнорировать проблемы с пищеварением, которые часто возникают после обильных праздничных застолий. Постоянные запоры могут привести к серьезным последствиям для здоровья, таким как развитие геморроя и других осложнений.

Врач подчеркнул, что при повторяющихся или длительных запорах необходимо обращаться к специалисту для выявления и лечения причины, а не бороться исключительно со следствием опасными для организма методами.

