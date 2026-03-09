«Никто не пришел»: в Кирове малыш умер на руках у матери, пока медперсонал отсутствовал на посту

Анна Игошина из Кировской области пережила самое страшное, что может случиться с матерью. 17 января ее полуторагодовалый сын Костя умер у нее на руках в областной детской больнице. В тот момент, когда сердце малыша остановилось, рядом с постом не оказалось ни одного врача или медсестры. Об этой истории рассказывает « КП-Киров ».

Долгий путь длиной в три недели

Все началось 27 декабря 2025 года. У мальчика резко подскочила температура до 39 градусов, появился сильный озноб. Участковый педиатр поставила грипп и назначила лечение, но лучше ребенку не становилось.

С 31 декабря по 6 января Анна с сыном находилась в районной больнице. Анализы были тревожными, но медики не спешили переводить пациента в областной центр, продолжая терапию антибиотиками. Женщина умоляла лечащего врача отправить их в Киров, видя, как состояние сына ухудшается с каждым днем, а второй антибиотик не дает эффекта.

Лишь 6 января их перевели в Кировскую инфекционную клиническую больницу, где они провели еще десять дней. Анализы крови не выявляли возбудителей инфекции. Врач признавалась, что не понимает природы заболевания, и назначила третий антибиотик. Рентген от 3 и 8 января не показал пневмонию, менингит исключили.

Состояние мальчика катастрофически ухудшалось: началась неукротимая рвота и понос, он перестал ходить и есть, почти не реагировал на окружающее.

Диагноз, который не спас

Только 14 января после эхокардиографии выявили перикардиальный выпот (жидкость в околосердечной сумке) и расширение коронарных артерий. Врачи поставили диагноз — болезнь Кавасаки.

Родителям сказали, что это не онкология и заболевание поддается лечению. Однако, по словам Анны, терапия оказалась неполной. У мальчика уже развились поражение сердца и тромбоз. На просьбу о переводе в областную детскую больницу последовал отказ: «С рвотой и поносом вас туда не возьмут, останетесь здесь на выходные».

Анна уверена: рвота и диарея были побочными реакциями на массивную антибиотикотерапию, а не признаком новой инфекции.

В тот же день врачи внезапно объявили, что нужно собираться — в областной больнице якобы ждут. Но когда 16 января они прибыли в Кировскую областную детскую клиническую больницу, их никто не ждал. По словам матери, медики встретили семью скептически, заявив, что «такую болезнь здесь не лечат». Около часа Анна с умирающим ребенком просидела в коридоре, после чего их разместили в обычной палате педиатрического отделения.

Ребенка не взяли в реанимацию. Даже вечером 16 января, когда на повторном ЭХО просматривались признаки скорого инфаркта миокарда, малыша оставили под наблюдением дежурного педиатра в обычной палате.

17 января Костя умер на руках у Анны. Как она говорит, в момент остановки сердца медицинского персонала на посту не оказалось. Никто не пришел на помощь.

Родители хотят наказать врачей

Министерство здравоохранения Кировской области подтвердило редкий диагноз и заявило, что врачи нескольких учреждений на протяжении длительного времени боролись за жизнь ребенка. По версии ведомства, лечение соответствовало клиническим рекомендациям, однако спасти мальчика не удалось из-за крайне редкого, атипичного течения болезни — отсутствия классических симптомов при сохраненной физической активности на ранних этапах. Ведомство выразило соболезнования семье.

Тем не менее, Следственное управление СК России по Кировской области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование находится на особом контроле.

Родители Кости заявляют: они не вернут сына, но намерены добиться, чтобы подобное системное равнодушие и бездействие больше не повторялись.

«Врачи, которые смотрят, как умирает ребенок, и ничего не делают, не должны оставаться в профессии», — говорят они.

Что такое болезнь Кавасаки?

Синдром Кавасаки — редкое острое воспалительное заболевание, поражающее средние и мелкие артерии, чаще всего коронарные сосуды сердца. В 90% случаев встречается у детей до 5 лет, пик заболеваемости приходится на возраст 1–2 года. Природа болезни до конца не изучена: предполагается, что у генетически предрасположенных детей инфекционный триггер запускает аутоиммунную реакцию.

Классические симптомы:

· Лихорадка более 5 дней (основной признак) · Двусторонний конъюнктивит · Поражение слизистых (красное горло, «малиновый» язык, трещины губ) · Изменения на коже рук и ног (покраснение, отек, позже шелушение) · Сыпь на туловище · Увеличение шейных лимфоузлов

Почему диагноз могли пропустить?

В случае Кости течение было атипичным: ребенок сохранял физическую активность на ранних стадиях, отсутствовали характерные внешние признаки. Диагноз подтверждается только по совокупности симптомов и специфическим изменениям на ЭХО-КГ (расширение коронарных артерий, выпот в перикарде).

Последствия и лечение

Без своевременного лечения у 25% детей развиваются аневризмы коронарных артерий, тромбозы, инфаркт миокарда. Стандартная терапия включает внутривенное введение иммуноглобулина и высокие дозы аспирина. Лечение наиболее эффективно в первые 10 дней болезни. При поздней диагностике риск необратимых изменений сердца резко возрастает.