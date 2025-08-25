Нижегородская область получила 402 тыс. доз вакцин против гриппа и ОРВИ

В Нижегородской области стартовала ежегодная кампания по вакцинации против гриппа и ОРВИ. Регион уже получил первую партию препаратов объемом более 402 тысяч доз, что позволит начать иммунизацию ключевых групп населения. Среди поступивших вакцин — «Совигрипп» и «ФЛЮ-М» для взрослых, а также специальные версии препаратов для детей и беременных. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Особое внимание уделяется группам риска: медицинским работникам, педагогам, сотрудникам транспорта, студентам и пожилым людям. Как пояснила главный эпидемиолог регионального Минздрава Людмила Башкатова, вакцинация беременных требует предварительной консультации с врачом, а для детей организованы прививочные пункты как в поликлиниках, так и непосредственно в образовательных учреждениях — с обязательного согласия родителей.

Широкая иммунизация имеет прямое влияние на эпидемиологическую ситуацию. По словам главного врача областного центра общественного здоровья Натальи Савицкой, массовая вакцинация формирует коллективный иммунитет, который прерывает цепочки распространения инфекции и защищает даже тех, кто не может быть привит по медицинским показаниям. Это особенно важно для поддержания стабильной обстановки в регионе.

Итогом кампании должно стать не только снижение заболеваемости, но и укрепление общей культуры здоровья. Власти обеспечивают доступность вакцинации через поликлиники, выездные бригады на предприятиях и даже мобильные службы для пожилых и маломобильных граждан. Эти меры соответствуют целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», подчеркивающего профилактику как основу общественного благополучия.

Ранее сообщалось, что ВОЗ разрешила россиянам в группе риска вакцинироваться от COVID-19.