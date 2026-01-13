«Ночь в ледяном аду». Медики и спасатели более километра несли пациента при штормовом ветре
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Мария Андрюхина]
В крайне сложных погодных условиях, вызванных мощным циклоном, врачи скорой помощи и сотрудники МЧС на Камчатке совершили героический поступок.
Из-за снежных заносов, полностью перекрывших проезд к месту вызова, медикам и спасателям пришлось транспортировать лежачего пациента с переломом на носилках. Они шли более километра, сообщает ТАСС.
Операция проходила ночью 13 января при экстремальных погодных условиях: шквалистый ветер скоростью до 45 метров в секунду и сильнейшая метель.
В Министерстве здравоохранения Камчатского края подчеркнули, что этот случай — лишь один из более чем сотни, выполненных бригадами за прошедшие сутки в условиях продолжающейся снежной бури.
