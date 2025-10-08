Ночной сигнал: разговоры во сне могут предупреждать об опасных болезнях

Разговоры во сне могут свидетельствовать о развитии опасных заболеваний. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-невролог Ольга Зинчева.

Явление, известное как сноговорение или сомнилоквия, проявляется в виде громких звуков, несвязанных слов или бормотания во время сна и может сопровождаться непроизвольными движениями.

«Зачастую сам пациент не знает о своем недуге и обращается на прием по совету свидетеля сна, который видит это и может пугаться», — рассказала Зинчева.

По словам специалиста, сноговорение чаще всего наблюдается у детей — в 50% случаев, тогда как среди взрослых это явление встречается лишь у 5% населения. При этом мужчины и женщины страдают от парасомнии одинаково часто.

Важной особенностью является и то, что проснувшийся человек обычно не помнит о своих ночных разговорах.

Врачи объяснила, что редкие случаи сноговорения не должны вызывать беспокойства. Однако регулярные проявления могут указывать на серьезные заболевания, включая синдром обструктивного апноэ сна, психические расстройства, неврозы, депрессию, эпилепсию, а также болезни Альцгеймера и Паркинсона.

