«Нога стала фиолетовой»: Женщину с семисантиметровым оторвавшимся тромбом спасли в Подмосковье

Жуковские врачи спасли сорокалетнюю женщину с наследственным заболеванием и 7-сантиметровым оторвавшимся тромбом. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что женщина обратилась в медучреждение с жалобами на отек голеностопного сустава, который не сходил даже утром. Ситуацию дошла до того, что нога уже не влезала ни в одну обувь, а кожный покров стал фиолетовым.

Для предотвращения закупорки легочной артерии врачи имплантировали в нижнюю полую вену кава-фильтр - специальную ловушку, которая должна была перехватить улетевший тромб, на случай опасного развития событий.

Однако, не была понятна причина возникновения тромба, и сосудистые хирурги приступили к комплексному обследованию пациентки, в ходе которого было выявлено генетическое наследственное заболевание. Поэтому дальнейшее нахождение ловушки было опасным. Так, врачи провели еще две операции: удалили тромб, а затем, и саму ловушку.

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