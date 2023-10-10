Новое оборудование для дробления камней в почках поставили в Клинскую больницу
Фото: [Пресс-служба Министерства здравоохранения МО]
Сорок пять миллионов рублей потратили на приобретение нового бесконтактного литотриптера для Клинской областной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.
Отмечается, что это первый подобный аппарат, установленный в больнице. Главврач Клинской областной больницы Ольга Стебловская подчеркнула, что поставка подобного оборудования является очень важным шагом в развитии урологического отделения.
Теперь в состав целого комплекса входит ультразвуковая диагностическая система и рентгенодиагностическая передвижная установка с С-образной рамой. С начала текущего года в медучреждение поставили более шестидесяти единиц нового оборудования.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в поликлиники Подмосковья поступило двадцать два автомобиля неотложной помощи.