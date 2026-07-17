Бессонница перестраивает мозг: ошибки в решениях и эмоциональный срыв

Проблемы со сном — это не просто усталость, а физическая перестройка мозга, которая делает человека медлительным, невнимательным и подверженным ошибочным решениям, выяснили ученые, проанализировав 57 МРТ-исследований. Об этом сообщает Scientific Reports.

Международная группа исследователей провела метаанализ данных, охватывающий различные расстройства сна: от классической бессонницы до ночных кошмаров и снохождения. И во всех случаях обнаружились схожие структурные изменения в таламусе — области, отвечающей за фильтрацию сигналов, внимание и мышление. Именно эти нарушения, по мнению авторов, лежат в основе замедленной реакции, неспособности сосредоточиться и повышенной вероятности ошибок, которые так знакомы хронически невысыпающимся людям.

Еще один тревожный факт: при парасомниях (лунатизме, ночных ужасах) изменения затрагивают заднюю поясную кору, которая управляет мотивацией, эмоциями и поведенческим контролем. Это значит, что хронические проблемы со сном могут не только тормозить реакцию, но и искажать эмоциональное восприятие, делая человека более импульсивным или апатичным.

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