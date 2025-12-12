Новогодний десерт: сколько мандаринов можно съесть без вреда для организма

Специалист рекомендует ограничиваться 200-250 граммами этих цитрусовых в сутки, чтобы извлечь из них максимум пользы и не навредить здоровью.

По словам эксперта, мандарины — ценный природный источник аскорбиновой кислоты. Всего 100 граммов мякоти способны обеспечить почти половину дневной потребности взрослого человека в витамине С. Однако питательная ценность фрукта не ограничивается этим. В его состав также входят витамины группы В, каротиноиды (превращающиеся в организме в витамин А), разнообразные минералы, органические кислоты, биофлавоноиды и пищевые волокна.

Такой богатый состав делает мандарины, как и другие цитрусовые, важным продуктом для поддержания работы сердечно-сосудистой системы. Витамин С способствует укреплению и повышению эластичности сосудистых стенок, а клетчатка помогает регулировать уровень липидов в крови.

Еще одним преимуществом «новогоднего фрукта» является его низкая калорийность, которая составляет приблизительно 38 килокалорий на 100 граммов. Это позволяет включать мандарины в рацион даже тем, кто следит за весом, но, разумеется, в пределах рекомендованной диетологом нормы.

