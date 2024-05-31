Новорожденного с быстрорастущей кистой печени прооперировали в Подмосковье

Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства спасли новорожденного с большой кистой печени.

Буквально за несколько дней новообразование увеличилось на целый сантиметр, поэтому было принято решение о проведении лапароскопической операции, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Как рассказал заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили, сама по себе киста печени является доброкачественным образованием, не представляющим угрозы, однако у малыша размер кисты значительно прогрессировал.

«При увеличении кисты может происходить сдавление соседних органов — ворот печени, желчного пузыря, кишечника», — объяснил врач.

Операция прошла успешно. Маленького пациента уже выписали.

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