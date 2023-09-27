Новорожденного с экстремально низким весом спасли врачи Видновского перинатального центра

Тридцатитрехлетняя женщина на тридцатой неделе беременности с диагностированным ранее тройным обвитием пуповиной у плода поступила в Видновский перинатальный центр. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Отмечается, что подобная патология была опасна тем, что могла привести к асфиксии и гибели плода. Именно поэтому врачи медучреждения приняли решение о проведении экстренного кесарева сечения.

Завотделением патологии новорожденных и недоношенных детей Максим Новиков рассказал, что в результате операции на свет появился мальчик весом 850 г, которого сразу же перевели в отделение реанимации, где он находился на ИВЛ, получал терапию и другое необходимое лечение. На момент выписки малыш подрос до 2300 граммов, все это время он находился на грудном вскармливании.

В настоящее время мама и ребенок уже выписаны. В дальнейшем малыш продолжит наблюдение в отделении катамнеза перинатального центра, где специалисты будут следить за его развитием.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что всех работников скорой помощи в регионе застраховали.