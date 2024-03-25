Новые арт-терапевтические тренинги запустили для медиков в Подмосковье

Психологи Учебного центра НИКИ детства начали проводить новый арт-терапевтический тренинг для медицинских работников в рамках проекта «Наш участковый врач». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что на данных занятиях медики рисуют, сочиняют сказки, слушают музыку и открывают себя в разных видах творчества. Цель тренера в данном случае — обозначить и разрешить проблему или конфликт, прояснить травмирующее переживание. Групповая форма арт-терапии позволяет развивать ценные навыки, повысить самооценку участников, решить общие проблемы, кроме того, на таких занятиях члены группы помогают и поддерживают друг друга, освобождаются от психологического напряжения, которое регулярно копится.

«После тренингов мы получаем обратную связь — у докторов улучшается сон, снижается уровень стресса. Ну и приятный „бонус“: арт-терапия развивает эстетическое восприятие», — рассказала психолог Учебного центра НИКИ детства Екатерина Фролова.

Примечательно, что всего в рамках проекта НИКИ детства и Минздрава Подмосковья «Наш участковый врач», для детских докторов региона проводятся три психологических тренинга: эмоциональный интеллект, профилактика профессионального выгорания и арт-терапия. А в ближайших планах запуск еще одного тренинга «Конфликтовать нельзя сотрудничать». Он уже прошел тестирование на нескольких группах врачей.