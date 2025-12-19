Новые данные ученых: часть случаев шизофрении может иметь аутоиммунную природу

Ряд тяжелых психических заболеваний, включая некоторые формы шизофрении, могут быть следствием сбоя в работе иммунной системы, атакующей собственный мозг. Об этом в интервью «Газете.Ru » заявил директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА, член-корреспондент РАН Всеволод Белоусов.

Специалист пояснил, что в практике встречаются случаи, когда стандартная терапия шизофрении не дает эффекта. Как выясняется, причиной болезни в такой ситуации становится агрессия иммунитета против специфических рецепторов в нервных клетках.

Также, по словам Белоусова, науке известен феномен аутоиммунной комы. Он привел пример, когда пациент в коме после травмы, получив вирусную инфекцию и курс противовоспалительного препарата (дексаметазона), неожиданно пришел в сознание. Оказалось, что причиной коматозного состояния были выработанные организмом антитела, блокирующие ключевые NMDA-рецепторы мозга, отвечающие за передачу сигналов между нейронами.

Ученый отметил, что иногда могут поражаться и другие рецепторы, подчеркнув сложную взаимосвязь между иммунной и нервной системами в развитии подобных патологий. Это открытие меняет подход к диагностике и лечению ряда неврологических и психиатрических расстройств, указывая на необходимость поиска иммунных причин там, где традиционная терапия бессильна.

Ранее сообщалось, что системное воспаление снижает эффективность терапии при шизофрении.