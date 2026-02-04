Новые ФАПы с медтехникой появились в селах Рязанской области

Рязанская область активно обновляет сельское здравоохранение, и результаты этой работы уже видны жителям отдаленных районов. Губернатор и секретарь регионального отделения «Единой России» Павел Малков рассказал о системной модернизации первичного медицинского звена, которая ведется в рамках партийной Народной программы. Об этом сообщает издание 7info.

Суть изменений заключается не просто в ремонте, а в полноценном создании современной медицинской инфраструктуры на селе. Только за 2025 год в регионе открыли 22 новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Они появились в селах и деревнях семи округов, включая Кораблинский, Михайловский и Шацкий, где раньше медработникам часто приходилось работать в помещениях, не отвечавших санитарным нормам. Ключевой стала интеграция усилий: проект реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и партийного проекта «Здоровое будущее».

Главное последствие этой работы — качественный скачок в доступности медицинских услуг для сельчан. Теперь жители могут получать не только первичный осмотр, но и комплексную диагностику прямо по месту жительства. Новые ФАПы оснащены электрокардиографами, дефибрилляторами, анализаторами уровня сахара, холестерина и гемоглобина, а также специализированным оборудованием для измерения внутриглазного давления и ведения беременности. Это позволяет проводить раннюю диагностику и профилактику заболеваний, что особенно важно для пожилых людей и пациентов с хроническими состояниями.

Таким образом, системная работа по Народной программе, основанной на наказах жителей, дала ощутимый итог — создание современной сети первичного звена здравоохранения. Как отметил Павел Малков, подобные изменения в ФАПах — лишь часть масштабных преобразований, наряду со строительством дорог, школ и других социальных объектов, которые в совокупности меняют качество жизни в регионе, делая ее более комфортной и безопасной.

