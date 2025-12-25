В Егорьевске открыли ФАП и здравпункты

В Егорьевске открыли три новых объекта здравоохранения — два фельдшерских здравпункта и один фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Для повышения доступности первичной медицинской помощи мы продолжаем открывать современные фельдшерско-акушерские пункты в отдаленных территориях», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новые объекты расположены в селе Лелечи, деревнях Поповская и Колычево, в них помощь будут получать более 1,9 тыс. человек. Министр уточнил, что в новых ФАПах можно проконсультироваться с фельдшером, пройти вакцинацию, первый этап диспансеризации и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.