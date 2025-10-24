Новые платежи за лечение могут появиться за пределами ОМС

Российские страховые компании разъяснили, какие медицинские услуги не оплачиваются по полису обязательного медицинского страхования. Пациентам рекомендуют заранее проверять региональные списки бесплатной помощи, чтобы избежать неожиданных расходов. Об этом сообщает RZNOnline.ru .

В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС) напомнили, что бесплатная медицинская помощь в России ограничивается базовой программой ОМС. В нее включены прием терапевтов и специалистов, анализы, диагностика, вакцинация, лечение в стационаре, хирургические операции, ведение беременности, роды и базовая стоматология.

Отдельные направления не входят в программу. К ним относятся лечение ВИЧ-инфекции, туберкулеза, психических расстройств, заболеваний, передающихся половым путем, а также паллиативная помощь. Расходы на санитарную авиацию покрываются отдельно и не относятся к стандартному полису.

В экстренных случаях лечение может быть оплачено из регионального бюджета, если местные власти примут соответствующее решение.

Эксперты страховых компаний советуют гражданам проверять актуальный перечень бесплатных услуг на сайтах территориальных фондов ОМС, так как в разных субъектах РФ условия могут различаться.

Ранее сообщалось, что неработающих россиян обяжут платить ₽45 тыс. в год за ОМС.