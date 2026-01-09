Новые правила диспансеризации с 2026 года: на что теперь будут проверять россиян?

В рамках обновленной программы профилактических осмотров, которая начнет действовать с 2026 года, упор будет сделан на оценку репродуктивного здоровья граждан. Об этом сообщил главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик.

По его словам, в стандартный перечень обследований войдут ранее недоступные в рамках диспансеризации анализы. Речь идёт о тестировании на вирусные гепатиты (в частности, гепатит С) и на онкогенные типы вируса папилломы человека (ВПЧ). Для женщин внедрят более точный метод — жидкостную цитологию, которая позволяет на ранних стадиях выявить патологии, потенциально ведущие к бесплодию.

Отдельное внимание будет уделено маломобильным группам населения. Для людей с инвалидностью и ограниченной возможностью передвижения предусмотрен особый порядок прохождения осмотров. В него может входить как организация транспортировки в медучреждение, так и формирование выездных бригад для проведения необходимых процедур на дому.

