Новые услуги стали доступны жителям Московской области на портале «Паллиативная помощь Подмосковья»

Для удобства пользователей интернет-портала «Паллиативная помощь Подмосковья» теперь стали доступны еще пять онлайн-услуг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Так, на портале стали доступны такие направления, как «Самозапись к врачу» — в кабинет паллиативной медицинской помощи, оформление заявок на сестринский уход, обезболивание, выдачу оборудования для использования на дому, а также получение паллиативного статуса.

Кроме того, появился раздел «Аптечные сети». В нем необходимо вбить адрес пациента или район, после чего сформируется список ближайших аптек с адресами, телефонами и графиком работы, в которые можно обратиться с рецептом для получения лекарства.

Напоминаем, что в Подмосковье также работает «горячая линия» по паллиативной помощи. Задать все интересующее вопросы по оказанию медпомощи паллиативным пациентам можно по номеру телефона +7(498)683-83-83.