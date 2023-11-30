Новый метод лечения застарелых травм плеча начали использовать врачи МОНИКИ

Известно, что в один из подмосковных травмпунктов поступил шестидесятидвухлетний мужчина который упал на вытянутую руку. Так как рентген костно-травматической патологии не выявил, то пациенту был назначен курс нестероидной противовоспалительной терапии.

Однако боль продолжала прогрессировать, поэтому пациенту провели МРТ, по результатам которого и поставили диагноз — повреждение вращательной манжеты плечевого сустава с выраженными изменениями сухожилия и самой мышечной ткани этих структур. Тогда мужчину для дальнейшего лечения перевели в отделение травматологии и ортопедии МОНИКИ.

Врачи провели малоинвазивную операцию — артроскопическую пластику верхней капсулы плечевого сустава из сухожилий длинной малоберцовой мышцы, используя сухожилия самого пациента в качестве трансплантата. А уже после операции пациенту были проведены стандартные профилактики с фиксацией плеча в ортезе — медицинском бандаже.

Пациент прошел полный курс физиолечения, а также начал работать с инструктором лечебной физкультуры и реабилитологами. К счастью, к мужчине уже вернулась подвижность плеча практически в полной мере, а боли больше не возобновлялись.