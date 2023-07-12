Новый препарат для лечения депрессии будут производить в Химках

Об этом сообщает пресс-служба городского округа Химки.

Предприятие подмосковного городского округа Химки относится к группе компаний «ХимРар», которое получило разрешение от Минздрава РФ производить препарат для лечения тревожных расстройств. Лекарство назвали «Авиандр», оно было разработано при поддержке Минпромторга РФ в рамках стратегического проекта «Нейронет» НТИ.

«Авиандр» будут назначать для лечения тревожных или депрессивных расстройств, в том числе и постковидных. Лекарство уже прошло все клинические испытания. Пациенты, которые участвовали в исследовании, чувствовали эффект уже после первых семи дней приема. У проходивших курс препарата не наблюдались сонливость, половая дисфункция, набор веса, потливость, повышенное сердцебиение и давление или другие побочки, которые часто встречаются при приеме подобных препаратов.

Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева отметила, что для ведомства лекарственный суверенитет страны является одним из основных направлений работы.

«Одним из приоритетов Минпромторга России является достижение технологического суверенитета в фармацевтической отрасли. Создание современных, в том числе и инновационных лекарственных препаратов, с собственными линиями разработки является этапом развития и приоритетом технологической политики в утвержденной Концепции технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Разработка препарата «Авиандр» является примером применения такого подхода. Следует отметить, что инновационная молекула была создана учеными с применением механизмов государственной поддержки, предусмотренных госпрограммой «ФармаМед», — добавила Екатерина Приезжева.

Химкинская компания «Авинейро» сейчас создает еще ряд лекарств, которые будут использовать для коррекции ряда расстройств психики.