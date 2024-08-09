Новый рентген-аппарат установили в хирургическом корпусе Мытищинской больницы

В Мытищинской больнице появился новый рентген-аппарат. Современную медтехнику установили в приемном отделении хирургического корпуса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Сейчас в приемном отделении Мытищинской больницы проводится ремонт. Работы планируют завершить осенью. На закупку нового оборудования для этого медучреждения было направлено свыше двадцати миллионов рублей, напомнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В смену на новом аппарате намерены проводить свыше 150 исследований. Оборудование было закуплено в рамках национального проекта «Здравоохранение» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.