Новый рентген-кабинет открылся в приемном отделении в Шатурской областной больнице

«Аппарат цифровой, предназначен для рентгенографии. Рассчитан на 2 рабочих места. Позволяет проводить рентгенограммы как у стойки, так и на столе пациентам различной тяжести состояния в удобном положении, как для пациента, так и для персонала. У этого аппарата есть функция линейной томографии», — рассказала врач-рентгенолог Шатурской областной больницы Анастасия Гецевич.