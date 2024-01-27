Новый рентген-кабинет открылся в приемном отделении в Шатурской областной больнице
Фото: [Анастасия Хренкова]
Новый кабинет для рентгенографических обследований готов к приему пациентов в Шатурской областной больнице. Глава городского округа Алексей Артюхин лично проверил качество выполненного в кабинете ремонта.
«Аппарат цифровой, предназначен для рентгенографии. Рассчитан на 2 рабочих места. Позволяет проводить рентгенограммы как у стойки, так и на столе пациентам различной тяжести состояния в удобном положении, как для пациента, так и для персонала. У этого аппарата есть функция линейной томографии», — рассказала врач-рентгенолог Шатурской областной больницы Анастасия Гецевич.
Новое цифровая техника позволяет снизить дозу облучения, что выгодно отличает его от предшественников. С помощью подвижной конструкции снимки можно делать нетранспортабельным пациентам прямо на каталке, не перекладывая его на стол.
«Все новое оборудование поставлено в комплекте с рентгеном. Есть пульт управления рентгеноборудованием, микрофон для голосового оповещения пациента, видеоригистратор, камера направлена на стол, чтобы обеспечить безопасность», — рассказала инженер по метрологии Шатурской областной больницы Светлана Ланцева.