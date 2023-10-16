Новый рентгеновский комплекс установили в Московском областном онкологическом диспансере

Медтехника закуплена по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Аппарата предназначен для проведения всех видов рентген-исследований и линейной томографии. При минимальной лучевой нагрузке он обеспечивает высокое качество изображения, уточнили в ведомстве.

Как рассказала заведующая рентгеновским отделением Центра лучевой диагностики и рентгенохирургических методов Айман Иманбердина, преимущество данного рентгеновского комплекса заключается в том, что дека стола может перемещаться в четырех направлениях. Кроме того, высота аппарата регулируется, что позволит комфортно работать с детьми и маломобильными пациентами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на востоке Московской области планируют построить современный госпиталь.