Новый сенсорно-динамический зал для детей оборудовали в Наро-Фоминском перинатальном центре

Сенсорно-динамический зал с набором специальных инструментов для развития сенсорно-моторной интеграции открылся в детском соматическом отделении Наро-Фоминского перинатального центра для малышей с рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что данный комплекс занял отдельное пространство на территории центра, где с детьми занимаются в игровой форме опытные врачи. Мамы присутствуют на занятиях и могут наблюдать, как специалист работает с ребенком и даже участвовать.

«У нас появилось уникальное оборудование для сенсорно-интегративной терапии в рамках курса реабилитации маленьких пациентов. Суть принципа заключается в том, что мы под воздействием определенных тренажеров начинаем стимулировать положения тела в пространстве, тем самым заставляя малыша учиться контролировать свои движения», — рассказала невролог Екатерина Зозуля.

Данный тренажерный комплекс показан абсолютно всем, его можно применять, начиная с этапа новорожденности, в том числе для снятия психоэмоциональной нагрузки. Врачи центра используют элемент «гамак» для создания имитации внутриутробной среды, ребенка помещают внутрь, мягкая ткань обволакивает малыша, создаются особые условия, и кроха начинает «работать» с доктором на разных снарядах комплекса.