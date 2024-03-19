Новый цифровой медсервис заработал в Московской области

Новый медсервис «Здоровье Онлайн» заработал на единой цифровой платформе здравоохранения Подмосковья, сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Новый сервис позволит своевременно диагностировать различные заболевания на ранних стадиях и поддерживать здоровый образ жизни, указали в ведомстве. В «Здоровье Онлайн» доступны в том числе дневник здоровья, рекомендации по питанию и активности. Подключить к личному кабинету сервиса можно также близких людей.

Всего жителям региона доступно двадцать три электронных медицинских сервиса, которые посетили уже семьдесят три миллиона раз.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник указала на важность того, чтобы медицинская помощь в Подмосковье была доступной и качественной.

«В Московской области решить эту задачу помогают электронные сервисы. Благодаря им все данные о здоровье жителей региона аккумулируются в едином цифровом пространстве и доступны онлайн как врачам, так и пациентам», — подчеркнула глава регионального Мингосуправления.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству крупной поликлиники в Королеве.