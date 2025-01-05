Вспышка нового вируса в Китае вызвала опасения у медиков

В Китае зарегистрирована вспышка метапневмовируса человека (hMPV), вызывающего серьезные опасения у медицинских специалистов, сообщил портал Daily Star. Инфекция уже привела к значительной нагрузке на систему здравоохранения региона.

У пациентов наблюдаются такие симптомы, как кашель, озноб, боль в горле, головокружение и общая слабость. Особую тревогу вызывает повышенная восприимчивость детей к вирусу, что делает их наиболее уязвимой группой населения.

Помимо этого, в стране активно распространяются другие респираторные инфекции, включая грипп А, микоплазменную пневмонию и COVID-19.

В связи с этим врачи настоятельно рекомендуют населению и властям соблюдать меры предосторожности: носить маски, регулярно дезинфицировать руки и избегать мест массового скопления людей, чтобы минимизировать риск заражения.

Ранее сообщалось, что на севере Нигерии в городе Зария произошла вспышка неизвестного смертельного вируса.