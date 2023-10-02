Нутрициолог Биткова перечислила наиболее полезные продукты для сердца
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По словам нутрициолога Ксении Битковой, орехи, авокадо и картофель весьма полезны для сердца. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она отметила, что в данных продуктах содержится много калия, способствующего правильной работе сердца и избавляющего от стресса. Он также является одним из основных факторов в развитии атеросклероза и ишемической болезни.
По мнению специалиста, для укрепления сердца следует употреблять в пищу лосось и семгу, содержащие значительный объем кислот омега-3.
Она добавила, что также полезно авокадо за счет высокого содержания в нем полиненасыщенных жирных кислот и запеченный в кожуре картофель.
Нутрициолог пояснила, что в рационе должен быть гранат.