Нутрициолог Биткова перечислила наиболее полезные продукты для сердца

По словам нутрициолога Ксении Битковой, орехи, авокадо и картофель весьма полезны для сердца. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она отметила, что в данных продуктах содержится много калия, способствующего правильной работе сердца и избавляющего от стресса. Он также является одним из основных факторов в развитии атеросклероза и ишемической болезни.

По мнению специалиста, для укрепления сердца следует употреблять в пищу лосось и семгу, содержащие значительный объем кислот омега-3.

Она добавила, что также полезно авокадо за счет высокого содержания в нем полиненасыщенных жирных кислот и запеченный в кожуре картофель.

Нутрициолог пояснила, что в рационе должен быть гранат.