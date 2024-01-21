Нутрициолог Богданова определила помогающий продлить молодость фрукт
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По словам нутрициолога Зои Богдановой, здоровое питание способствует замедлению процесса старения, прежде всего следует включить в свой рацион сливы. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Она отметила, что этот фрукт содержит вещества, которые способны придать коже лица гладкость и упругость.
По мнению эксперта, употребление данного плода в пищу замедляет окисление клеток, которые приводят к старению.
Она добавила, что для достижения омолаживающего эффекта следует каждый день употреблять не менее 300 г слив.