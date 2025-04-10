Нутрициолог Бурлакова пояснила опасность чрезмерного употребления зеленого чая

По словам нутрициолога Ольги Бурлаковой, многие люди ошибочно считают зеленый чай безопасной альтернативой кофе, не подозревая о его потенциальном вреде для здоровья. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что зеленый чай содержит большой объем кофеина, который может незаметно истощать нервную систему. Это проявляется в повышенной раздражительности, нарушениях сна и хронической усталости, что в итоге сказывается на работоспособности и отношениях с окружающими.

По мнению медика, стоит помнить, что зеленый чай не является жидкостью, это еда для организма, и необходимо все равно пить довольно большой объем воды в день. К тому же зеленый чай формирует снижение иммунитета.

Она отметила, что особую опасность напиток представляет для пищеварительной системы. Он может вызывать спазмы ЖКТ, повышать кислотность желудка и ухудшать работу желчного пузыря.

Ранее профессор Кириленко заявил, что в день можно выпить не более четырех чашек чая.