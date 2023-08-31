Нутрициолог Ермошина назвала причины появления белых пятен на ногтях

Нутрициолог Верина Ермошина перечислила признаки, по которым можно понять, что в организме недостаточно тех или иных витаминов и микроэлементов. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По ее словам, изменение внешнего вида ногтей может свидетельствовать о недостатке в организме цинка, селена, наличии гипотиреоза, анемии.

Медик подчеркнула, что правильный диагноз сможет поставить только врач.

По ее мнению, важно помнить, что волосы и ногти снабжаются по остаточному признаку.