Нутрициолог Гейман перечислила наиболее неожиданные источники витамина C

Вопреки распространенному мнению, в зимний период можно найти полезные микроэлементы и обойтись без фруктов и овощей. Нутрициолог Элина Гейман назвала пять продуктов, богатых витамином C и доступных каждому. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, первое место среди продуктов занимает квашеная капуста, а также болгарский перец, сезонные ягоды и шиповник.

Специалист добавила, что брокколи, цветная и брюссельская капуста, помимо высокого содержания витамина С, также являются источниками противовоспалительного и противоракового действия.