Нутрициолог Гусакова пояснила, что происходит в желудке со съеденной пищей перед сном
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По словам нутрициолога Вероники Гусаковой, съеденная перед сном пища не гниет в желудочно-кишечном тракте. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она добавила, что пищеварительные процессы в ночное время не останавливаются, только замедляются.
По мнению специалиста, вечерний рацион должен быть легким, поскольку к этому времени происходит замедление метаболизма.
Она уточнила, что идеальным ужином станут белковые продукты с овощами.