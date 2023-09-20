Нутрициолог Гусакова пояснила, что происходит в желудке со съеденной пищей перед сном

Здоровье

Фото: [©Фред Гринберг/РИА Новости]

По словам нутрициолога Вероники Гусаковой, съеденная перед сном пища не гниет в желудочно-кишечном тракте. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что пищеварительные процессы в ночное время не останавливаются, только замедляются.

По мнению специалиста, вечерний рацион должен быть легким, поскольку к этому времени происходит замедление метаболизма.

Она уточнила, что идеальным ужином станут белковые продукты с овощами.

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