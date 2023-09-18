Нутрициолог Гусакова развеяла мифы о пользе отсутствия приемов пищи после 18 часов для похудения

По словам нутрициолога Вероники Гусаковой, миф о запрете приема пищи после 18:00 основан на неверном понимании процессов метаболизма. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она отметила, что снижение веса происходит за счет сокращения калорийности рациона, в связи с чем последний прием пищи должен быть не более чем за два часа до сна.

По мнению специалиста, последний прием пищи должен быть наиболее легким. Например, идеальным вариантом будет сочетание белковых продуктов с овощами.