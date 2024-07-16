Нутрициолог Гусакова заявила, что нельзя употреблять в пищу картофель с зеленой кожурой

Считается, что молодую картошку полезно варить в мундире. Тем не менее нутрициолог Вероника Гусакова пояснила, почему безопаснее употреблять этот овощ без кожуры. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, содержание нитратов в молодом картофеле нередко превышает норму, и главная концентрация находится в шкурке. Объем нитратов сокращается в процессе хранения, при этом содержание витаминов практически не меняется.

Эксперт подчеркнула, что нельзя употреблять в пищу картофель, если его кожура имеет зеленый оттенок, поскольку это может указывать на наличие соланина, известного как естественный токсин, помогающий овощу защититься от вредителей, заболеваний и патогенных микроорганизмов. У человека соланин может вызвать отравление, тошноту, рвоту, диарею и прочие неприятные ощущения, из-за чего лучше удалить зеленую кожуру для предотвращения негативных последствий.

По ее мнению, картофель с кожурой полезнее, чем пюре. Кожура клубней содержит большой объем пищевых волокон, витаминов, минералов и антиоксидантов.