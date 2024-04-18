Нутрициолог Хлопова заявила, что переваривающий молоко фермент не пропадает с возрастом

С мифом, что взрослым людям не следует пить молоко, многие сталкиваются ежедневно. Нутрициолог Юлия Хлопова рассказала, действительно ли это так. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, непереносимость лактозы действительно имеет место быть, однако о ней можно узнать после ряда обследований у врача. Кроме того, при ощущении дискомфорта при употреблении молочных продуктов следует обратить внимание на то, что употребляется в пищу и пьется, кроме данного напитка, так как не исключена перекрестная реакция.

Эксперт добавила, что, вопреки мифам, фермент, который отвечает за переваривание молока, с возрастом не исчезает, это индивидуальная реакция.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что организм взрослого человека почти не усваивает молочные продукты, поскольку они перестают перерабатываться в организме человека после определенного возраста.