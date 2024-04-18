Нутрициолог Хлопова заявила, что переваривающий молоко фермент не пропадает с возрастом
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С мифом, что взрослым людям не следует пить молоко, многие сталкиваются ежедневно. Нутрициолог Юлия Хлопова рассказала, действительно ли это так. Об этом сообщает Life.ru.
По ее словам, непереносимость лактозы действительно имеет место быть, однако о ней можно узнать после ряда обследований у врача. Кроме того, при ощущении дискомфорта при употреблении молочных продуктов следует обратить внимание на то, что употребляется в пищу и пьется, кроме данного напитка, так как не исключена перекрестная реакция.
Эксперт добавила, что, вопреки мифам, фермент, который отвечает за переваривание молока, с возрастом не исчезает, это индивидуальная реакция.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что организм взрослого человека почти не усваивает молочные продукты, поскольку они перестают перерабатываться в организме человека после определенного возраста.