Нутрициолог Кребель перечислила наиболее уязвимые перед ожирением органы человека
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По словам нутрицолога Джулии Кребель, избыточный вес в целом может иметь широкий спектр последствий для здоровья, тем не менее имеются пять органов, наиболее страдающих от ожирения. Об этом сообщает Life.ru.
Она отметила, что ожирение накладывает отпечаток на сердечно-сосудистую систему.
По мнению специалиста, нередко она влияет на развитие жирового гепатоза печени, повышает риск развития сахарного диабета, оказывает дополнительную нагрузку на суставы и приводит к проблемам с дыханием.