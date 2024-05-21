Нутрициолог Кузина назвала запрещенные к употреблению после тренировки продукты

Занятия спортом являются лучшим способом поддерживать себя в форме. После тренировки стоит перекусить, чтобы восстановить силы. Тем не менее существует ряд продуктов, которых нужно избегать, поскольку они могут замедлить процесс восстановления и даже навредить здоровью. Нутрициолог Катерина Кузина перечислила те продукты, которые необходимо исключить после похода в фитнес-клуб. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, это прежде всего фастфуд, чипсы или высококалорийные закуски. Они не только замедляют процесс пищеварения, но могут и вызвать расстройство желудка после тренировки. Кроме того, алкогольные напитки обезвоживают организм и замедляют синтез белка, что является критически важным для восстановления мышц после тренировки.

Эксперт добавила, что кофеин следует употреблять перед посещением фитнес-зала, а соленые закуски способствуют задержке жидкости в организме и повышению кровяного давления. Сырые овощи содержат малый объем калорий и могут вызвать вздутие живота и дискомфорт, к последним может привести и жевательная резинка, поскольку она нередко приводит к проглатыванию воздуха.

По ее мнению, важно употреблять больше белка, сложные углеводы и восполнять потерю жидкости.