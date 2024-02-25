Нутрициолог Кузина перечислила помогающие сбросить вес незаметные привычки

Большие изменения в питании и физической активности могут казаться отпугивающими, тем не менее даже маленькие привычки могут привести к впечатляющим результатам. Нутрициолог Катерина Кузина перечислила их. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, важно завтракать ежедневно, а также вести подсчет калорий, поскольку это помогает избежать переедания.

Эксперт добавила, что следует увеличить в рационе объем овощей и фруктов, пить достаточное количество воды в течение дня, а также приучить себя питаться маленькими порциями, принимать пищу по расписанию.

По ее мнению, перекусывать следует фруктами, овощами или орехами, есть следует медленно, важно посвящать не менее получаса прогулкам и не забывать об отдыхе и психологическом благополучии.