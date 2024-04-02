Нутрициолог Кузина перечислила причины необходимости включения в рацион животных жиров

По словам нутрициолога Катерины кузиной, животные жиры нередко являются недопонимаемым и недооцененным аспектом нашего рациона. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она отметила, что ключевыми источниками их являются красное мясо, свинина, сливочное масло и яйца. Животные жиры не только полезны для организма, но уменьшение их объема и замена их растительными вариантами часто является причиной резкого всплеска хронических воспалительных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических болезней и диабета. Они обеспечивают организм необходимыми питательными веществами, вроде жирорастворимых витаминов.

По мнению эксперта, также животные жиры придают пище насыщенный и приятный вкус, дают ощущение сытости, тем самым снижая склонность к перееданию и помогая контролировать вес. Кроме того, они являются строительным материалом для гормонов, поэтому их употребление способствует поддержанию гормонального баланса, оказывая благотворное влияние на различные процессы в организме.