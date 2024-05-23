Нутрициолог Кузина пояснила, нужно ли отказываться от молочных продуктов после 50 лет

Молочные продукты занимают важное место в рационе человека, однако их роль и польза нередко становятся предметом споров, особенно когда говорят о целесообразности их употребления после 50 лет. Нутрициолог Катерина Кузина пояснила, следует ли отказываться от молочных продуктов после достижения данного возраста. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, в действительности это сложный вопрос, поскольку молочные продукты содержат необходимые в этом возрасте питательные вещества, тем не менее с возрастом организм становится менее толерантным по отношению к лактозе. В итоге употребление молочных продуктов может привести к побочным явлениям в виде вздутия живота, газообразования и расстройства желудка.

Эксперт добавила, что альтернативой им могут стать растительные напитки, вроде соевого, миндального или овсяного молока, богатых кальцием и витамином D, при этом в них гораздо меньший объем белка, чем в коровьем молоке, поэтому организм может хуже их усваивать.

По ее мнению, решение об отказе от употребления молока и молочных продуктов должно приниматься самостоятельно с учетом состояния здоровья, переносимости лактозы и личных предпочтений. Тем не менее при отсутствии непереносимости лактозы либо прочих проблем со здоровьем, связанных с потреблением молочных продуктов, умеренное их потребление может быть полезным.