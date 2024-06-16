Подросток погиб от удара током на крыше электрички в Подмосковье

Уголовное дело возбудили в Подмосковье по факту гибели подростка от удара током на крыше электрички.

Как сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, трагедия случилась в минувшую пятницу на шестьдесят пятом километре железнодорожной станции «Кубинка-1». Там нашли тело подростка.

По предварительным данным, несовершеннолетний забрался на крышу электропоезда Москва — Можайск, получил удар током и упал вниз.

Ранее сообщалось, что в Московской области загорелись вагоны электрички.