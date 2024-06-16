Участники швейцарского саммита признали его бессмысленность в решении украинского конфликта

По словам экс-владельца крупнейшего файлообменника Megaupload Кима Доткома, участники мирного саммита по Незалежной, прошедшего в Швейцарии, осознают, что он не окажет никакого влияния на победу украинской армии на фронте. Об этом он написал в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он уточнил, что эта мирная конференция похожа на оркестр «Титаника», то есть они понимают, что уже всему пришел конец, однако даже не стараются оказаться в спасательной шлюпке.

Напомним, что конференция по Украине состоялась в швейцарском городе Бюргенштоке с 13 по 15 июня. Однако многие лидеры стран покинули саммит досрочно. Так, японский лидер Фумио Кисида присутствовал на ней чуть больше двух часов, его коллега, канцлер Германии Олаф Шольц также уехал с конференции почти одновременно с вице-президентом США Камалой Харрис из-за внутриполитической повестки.